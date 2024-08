Sinner soddisfatto dopo la vittoria con O'Connell: "Mi sono sentito meglio, la chiave è stata la partenza solida - ha spiegato Jannik a Sky Sport - Fisicamente mi sento bene, abbiamo lavorato sull'intensità". E sui ko di Djokovic e Alcaraz: "Tante sorprese, questo sport è impevedibile. Io sono contento di essere ancora in gara". Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

