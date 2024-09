Sinner-Paul lunedì notte, LIVE su Sky Sport

Sinner ritrova Paul dopo un anno: in palio un posto nei quarti, risultato già centrato da Jannik nel 2022. Il match sarà in diretta nella notte tra lunedì e martedì su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo McDonald e Michelsen c'è un altro statunitense sulla strada di Jannik Sinner agli US Open . L'avversario in un late night show negli ottavi (in programma nella notte tra lunedì e martedì) sarà Tommy Paul , n. 14 al mondo e reduce dalla vittoria contro in quattro set contro il canadese Gabriel Diallo. In crescita nel match contro O'Connell dopo le prime due uscite, Sinner ha già affrontato Paul tre volte: il bilancio nei precedenti è 2-1 per l'azzurro che ha vinto l'ultimo confronto sul cemento di Toronto nel 2023.

Sinner-Paul agli US Open, dove vedere il match

Il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul, valido per gli ottavi di finale degli US Open 2024, è in programma nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, secondo match dall'1 (orario italiano) sull’Arthur Ashe Stadium di New York. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.