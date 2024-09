Sinner e Paolini, caccia ai quarti: il programma

I numeri 1 azzurri a caccia di un posto nei quarti di finale. Sinner sfiderà nella notte l'americano Tommy Paul, Paolini aprirà il programma alle 17 con la ceca Karolina Muchova. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

È un lunedì azzurro agli US Open con Jannik Sinner e Jasmine Paolini . I numeri 1 italiani andranno a caccia di un posto nei quarti di finale a Flushing Meadows. Sinner, reduce dalla partita impeccabile contro l'australiano O'Connell, affronterà nella notte italiana (2° match dall'1 sull'Arthur Ashe) l'americano Tommy Paul , n. 14 ATP, battuto lo scorso anno sul cemento di Toronto. In caso di vittoria Jannik eguaglierebbe il miglior risultato in carriera a New York, risultato già centrato nel 2022. Non ha mai raggiunto i quarti agli US Open, invece, Jasmine Paolini. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana aprirà alle 17 il programma sul Louis Armstrong contro la ceca Karolina Muchova , oggi n. 52 WTA, ma ex top 10 e semifinalista a Flushing Meadows nel 2023. Sarà una sfida al tabù per Jasmine che ha perso i tre confronti contro la ceca, l'ultimo nel 2021 sul cemento di Melbourne al Gippsland Trophy.

