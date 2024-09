Favola Draper: batte De Minaur e va in semifinale

Continua il torneo da sogno di Jack Draper che batte Alex De Minaur in tre set e raggiunge la prima semifinale Slam in carriera in cui affronterà Sinner o Medvedev. Il britannico finora non ha perso un set nel cammino a Flushing Meadows. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jack Draper non smette di stupire. Il 22enne britannico, n. 25 della classifica mondiale, è il terzo semifinalista degli US Open grazie alla vittoria contro Alex De Minaur : 6-3, 7-5, 6-2 lo score finale in poco più di due ore di gioco. Una partita praticamente perfetta da parte del ragazzo originario di Sutton, alla prima semifinale Slam in carriera, che ha sempre avuto il controllo del gioco contro un De Minaur in difficoltà, sia sul piano atletico che nel gioco (30 errori gratuiti a referto).

Il racconto del match

Il primo parziale si decide in apertura con tre break consecutivi, di cui due in favore di Draper. Sia il britannico che De Minaur faticano a mettere la prima in campo (entrambi sotto il 50%), ma la differenza arriva nella qualità dello scambio. L'inglese ha sempre il controllo, l'australiano sbaglia tanto. Il secondo parziale è il più incerto, ma ad avere più occasioni e Draper che chiede anche un medical time-out per un problema alla coscia, fasciata dal fisioterapista. Avanti di un break, il ragazzo di Sutton non sfrutta sei occasioni per il doppio break. Da qui il set si riapre per De Minaur che approfitta del passaggio a vuoto dell'avversario nell'ottavo gioco per il controbreak, ma ancora una volta perde la battuta nell'undicesimo gioco. Nel terzo set l'equilibrio dura solo quattro game, poi dal 2-2 Draper chiude i conti con una serie di quattro giochi consecutivi e diventa il primo britannico in semifinale agli US Open nel singolare maschile da Andy Murray.