Errani/Vavassori, giovedì la finale LIVE su Sky

Appuntamento con la storia per Sara Errani e Andrea Vavassori. Prima coppia italiana di sempre in finale Slam nel doppio misto, i due azzurri affronteranno gli americani Townsend/Young per il titolo. Il match è in programma giovedì alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La prima coppia italiana di sempre in finale Slam in un doppio misto. È questo il biglietto da visita di Sara Errani e Andrea Vavassori che giovedì sera, ore 21, giocheranno una storica finale agli US Open. La coppia azzurra, nata poche settimane fa in vista delle Olimpiadi, affronterà per il titolo gli americani Taylor Townsend e Donald Young, entrati in tabellone con una wild card. Errani e Vavassori, n. 3 del seeding, hanno perso un solo set su quattro partite disputate (all'esordio contro Rogers/Galloway) e sono reduci dall'ottima prestazione contro Tyra Grant e Akesandar Kovacevic. È una coppia più rodata, invece, quella formata da Townsend e Young che hanno giocato per la prima volta insieme agli US Open nel 2011.