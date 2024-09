Secondo set della semifinale piuttosto complicato per i due rivali: il numero uno al mondo cade male e rimedia una botta a un polso, mentre per il britannico una serie di guai. Dai conati di vomito sul 4-4 alle scarpe che lasciano in giro troppo sudore. E rischia pure una penalità per una pallina che gli sfugge dalla tasca durante uno scambio. Domenica la finale alle ore 20 live su Sky Sport e in streaming su NOW

US OPEN, LA SEMIFINALE SINNER-DRAPER