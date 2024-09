Sabalenka-Pegula, la finale LIVE alle 22 su Sky

Aryna Sabalenka e Jessica Pegula si giocano il titolo del singolare femminile degli US Open. La finale è in programma sabato 7 settembre alle ore 22 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Si decide oggi la nuova campionessa degli US Open. In campo sull'Arthur Ashe alle ore 22 si sfidano la padrona di casa Jessica Pegula contro Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero 2 del mondo, è alla seconda finale consecutiva a New York dopo quella persa dodici mesi fa contro Coco Gauff e va a caccia del terzo titolo Slam. Pegula è invece alla prima finale in carriera in un Major: la tennista di Minsk è in vantaggio 5-2 nei precedenti e si è imposto anche nell'ultimo (finale di Cincinnati).