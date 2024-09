Sarà una super domenica su Sky: la programmazione

Sarà una super domenica sui canali di Sky Sport che culminerà alle 20 con la finale degli US Open che vedrà protagonista Jannik Sinner. Una giornata tra motori (con la MotoGP a Misano e la Superbike in Francia), atletica (alle 15.30 lo Sky Wifi Grand Prix di Brescia), vela (ultima giornata del Round Robin in Louis Vuitton Cup) e non solo. La programmazione completa degli eventi in diretta su Sky Sport