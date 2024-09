Addio Sergio Mendes, cantante di "Mas que nada"

Nato a Niterói, Río de Janeiro, l'11 febbraio 1941, Mendes ha studiato pianoforte classico da bambino. Suo padre era un medico e voleva che il figlio seguisse la stessa carriera, ma dovette ricredersi davanti al talento e alla passione del giovane per il jazz. "Quando mi ha visto in concerto con la mia band e si è accorto che non ero male, si è rilassato e mi ha lasciato andare per la mia strada", ha ricordato Mendes in un'intervista del 2005