Nadal rinuncia alla Laver Cup: "Sono dispiaciuto"

Rafael Nadal non giocherà la Laver Cup. Atteso a Berlino nel weekend dal 20 al 22 settembre per la sfida tra Europa e Mondo, il mancino di Manacor ha annunciato il forfait con un comunicato pubblicato sui canali social del torneo. "La Laver Cup è una competizione a squadra e in questo momento ci sono altri giocatori che possono aiutare il Team Europe a ottenere la vittoria - ha spiegato Nadal - Ho tanti ricordi emozionanti legati alla Laver Cup e non vedevo l'ora di stare con i miei compagni di squadra e con Bjorn Borg nel suo ultimo anno come capitano". Nadal non gioca un match ufficiale dalle Olimpiadi di Parigi, battuto al secondo turno da Novak Djokovic. Attualmente l'ex n. 1 al mondo (oggi 159 al mondo) non risulta iscritto ad alcun torneo ATP, ma soltanto come alternate al Masters 1000 di Shanghai. Nadal dovrebbe giocare il "Six Kings Slam", esibizione in Arabia Saudita in programma dal 16 al 19 ottobre dove ci sarà anche Jannik Sinner.