Italia-Belgio LIVE: alle 15 Berrettini-Blockx

L'Italia torna in campo dopo la vittoria contro il Brasile. I ragazzi di Volandri sfidano il Belgio: in caso di vittoria per 3-0 gli azzurri volerebbero aritmeticamente alla Final 8 di Malaga. Si parte con Berrettini-Blockx, poi Cobolli-Bergs. La sfida è in diretta dalle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICHE E CALENDARIO