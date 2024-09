Stop in semifinale sul cemento di Monastir (Tunisia) per Lucia Bronzetti, battuta in due set dalla slovacca Rebecca Sramkova, n. 136 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 32 minuti di gioco. Per la riminese, che da lunedì sarà n. 75 WTA con 11 posizioni guadagnate, sfuma la possibilità di giocare la quarta finale in carriera nel circuito. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW