Riparte il circuito: due tornei LIVE da mercoledì

Archiviata la settimana della Coppa Davis, il circuito ATP ripartirà mercoledì con lo swing asiatico. Appuntamento in Cina con gli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou: attesi in campo sei italiani. Intanto da oggi il via ai WTA di Hua Hin e Seul. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia l'ultima parte della stagione tennistica, contraddistinta dallo swing asiatico fino a metà ottobre. Complice la settimana di Coppa Davis, i tornei ATP inizieranno eccezionalmente di mercoledì con gli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou, entrambi in Cina e su cemento outdoor, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno due appuntamenti a tinte azzurre visto che scenderanno in campo complessivamente sei italiani. Riflettori soprattutto su Chengdu dopo Lorenzo Musetti sarà n. 1 del seeding. Al via anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. A Hangzhou, invece, spazio a Luciano Darderi, Luca Nardi e Mattia Bellucci. La settimana, però, inizierà con due tornei WTA, il 500 di Seul (Corea del Sud) e il 250 di Hua Hin (Thailandia). In tabellone non ci saranno tenniste italiane.

Come seguire i tornei su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno. La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Alessandro Sugoni, Pietro Nicolodi, Paolo Aghemo, Dalila Setti, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Dario Massara, Fabio Tavelli e Geri De Rosa. leggi anche Il ranking post US Open: Sinner sempre più n. 1

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

ATP Chengdu e Hangzhou e WTA Seul e Hua Hin: la programmazione su Sky e NOW Lunedì 16 settembre dalle 5 alle 13.30: il meglio dei due tornei WTA su Sky Sport Tennis e NOW Martedì 17 settembre dalle 5 alle 13.30: il meglio dei due tornei WTA su Sky Sport Tennis e NOW Mercoledì 18 settembre dalle 5 alle 15.30: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Tennis e NOW Giovedì 19 settembre dalle 6 alle 14: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Uno e NOW

dalle 6 alle 15.30: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Tennis e NOW Venerdì 20 settembre dalle 7 alle 15.30: il meglio dei quattro tornei su Sky Sport Tennis e NOW Sabato 21 settembre dalle 7 alle 9 e dalle 13 alle 15.30: il meglio dei tornei ATP su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 9 alle 13: semifinali WTA Seul su Sky Sport Tennis e NOW Domenica 22 settembre dalle 7 alle 9 e dalle 13 alle 15.30: il meglio dei tornei ATP su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 9 alle 11: finale WTA Seul su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 alle 13: finale WTA Hua Hin su Sky Sport Tennis e NOW Lunedì 23 settembre dalle 11: semifinali ATP Chengdu su Sky Sport Uno e NOW

dalle 11.30: semifinali ATP Hangzhou su Sky Sport Tennis e NOW Martedì 24 settembre dalle 13: finale ATP Chengdu su Sky Sport Uno e NOW

dalle 13.30: finale ATP Hangzhou su Sky Sport Tennis e NOW