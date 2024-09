Fognini ko all'esordio: Safiullin vince in 3 set

Stop all'esordio per Fognini, battuto in tre set dal russo Safiullin con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4. L'unico azzurro ancora in tabellone è Musetti che debutterà sabato contro l'australiano O'Connell. L'ATP 250 di Chengdu è in diretta Sky Sport e in streaming su NOW