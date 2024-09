L'Europa vince la Laver Cup: Alcaraz decisivo

Tre anni dopo l'ultima volta il Team Europe torna a vincere la Laver Cup. Una bellissima rimonta della formazione capitanata da Bjorn Borg (con Flavio Cobolli in squadra da riserva) grazie alle vittorie nel day-3 di Zverev e Alcaraz rispettivamente contro Tiafoe e Fritz

Il Team Europe torna a vincere la Laver Cup. Dopo due trionfi consecutivi del Team World, la formazione europea ha conquistato l'edizione 2024 della competizione a squadre (nata sulla scia della Ryder Cup di golf), giocata all'Uber Arena di Berlino. Una bellissima rimonta per il team capitanato da Bjorn Borg grazie ai due successi pesanti delle punte di diamante: Sascha Zverev e Carlos Alcaraz. Con l'Europa spalle al muro dopo il ko di Medvedev contro Shelton, il tedesco e lo spagnolo hanno ribaltato il risultato finale battendo rispettivamente Frances Tiafoe e Taylor Fritz. Alcaraz è stato l'MVP della manifestazione con due vittorie da tre punti ciascuna nel giro di poche ore: prima in doppio con Ruud (contro Shelton e Tiafoe) e poi in singolare, il tutto sotto lo sguardo di Roger Federer. Un successo anche italiano visto che nel Team Europe era presente Flavio Cobolli, riserva insieme a Jan-Lennard Struff.