Musetti batte Mannarino a Chengdu: è semifinale

Altro successo al terzo set per Lorenzo Musetti che nel torneo ATP 250 di Chengdu battuto in tre set l'esperto francese Mannarino con il punteggio di 6-2 5-7 6-2 . Per il carrarino si tratta della sesta semifinale raggiunta negli ultimi 8 tornei. Nel penultimo atto del torneo, che potete seguire su Sky, Musetti affronterà il russo Kachmazov, numero 252 ATP e sorpresa del torneo, che ha eliminato la testa di serie numero 3 Nicolas Jarry nei quarti di finale