Musetti soffre, ma vince: O'Connell ko in 3 set

Musetti risolve una partita difficile e raggiunge i quarti all'ATP Chengdu: 6-7, 6-4, 7-6 in 2 ore e 36 minuti contro l'australiano O'Connell. Domenica affronterà il francese Mannarino. L'ATP 250 di Chengdu è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti supera un esordio complesso all'ATP 250 di Chengdu . Testa di serie n. 1 nel torneo cinese, il carrarino ha battuto in tre set l'australiano Chris O'Connell con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6 in 2 ore e 36 minuti di gioco. Una partita con tanti alti e bassi per il n. 19 al mondo , a un passo dalla sconfitta nel terzo set quando O'Connell ha servito per il match. Rientrato nell'incontro dopo un turno di battuta da dimenticare dell'avversario, Lorenzo è stato bravo a chiude al tiebreak.

Il racconto del match

Il match inizia in equilibrio, con i primi cinque game quasi di studio. Musetti trova per primo il break, ma immediatamente subisce il controbreak a zero con un turno di battuta da dimenticare. Si arriva così on serve fino al tiebreak che inizia bene per il carrarino, avanti 4-1 dopo un clamoroso errore a rete di O'Connell. Il set sembra in mano per l'azzurro che, però, subisce una controserie di 4 punti su 5 dell'australiano che approfitta di altrettante sbavature di Lorenzo. Nel secondo set Musetti sale al servizio (20 su 23 con la prima in campo) e approfitta delle difficoltà di O'Connell con la seconda per guadagnare il break nel quinto gioco. Da 0-40, l'azzurro chiude alla terza chance con un vincente di dritto. Un break decisivo ai fini del parziale, chiuso con lo score di 6-3. Il terzo set è quello dall'andamento più incerto. Musetti guadagna il break, ma come nel primo parziale subisce l'immediato controbreak. Pesano gli errori di Lorenzo (che subisce un secondo break a zero), ma anche quelli di O'Connell che serve per il match sul 5-3 e perde la battuta. Il tiebreak risulta decisivo e lo vince Musetti grazie al mini break nel quarto punto con un gratuito dell'australiano.