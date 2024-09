Esordio vincente per Matteo Berrettini, che supera 6-4, 6-3 l'olandese Botic van de Zandschulp e si qualifica per il 2° turno del torneo ATP 500 di Tokyo. Subito eliminato Luciano Darderi, superato dall'argentino Navone. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 1° ottobre

Vince e convince Matteo Berrettini al debutto al torneo ATP 500 di Tokyo. In un match cominciato con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia (e della mancata apertura del tetto retrattile, ndr), il n.45 ATP ha superato brillantemente l’olandese Botic van de Zandschulp, n.67 ATP e proveniente dalle qualificazioni con i parziali di 6-3, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Primo set in cui Matteo scappa via 5-1 grazie a tre break consecutivi: un piccolo passaggio a vuoto gli costa la rimonta dell'olandese, tarpata sul 30-30 dell'ottavo game con due ace che gli regalano il parziale. Berrettini strappa subito il servizio al rivale in apertura di secondo set e poi è glaciale nei propri turni, annullando una pericolosa palla break nell'ottavo gioco. L'azzurro, che era reduce dalle 3 vittorie di fila in Coppa Davis con l'Italia, chiude con 7 ace, il 72% di prime in campo e con un'ottima resa del 71%. Il 28enne romano attende ora al secondo turno uno tra lo statunitense Taylor Fritz, n.7 del ranking e primo favorito del seeding (da cui ha appena perso al secondo turno dell’ultimo Us Open), e il francese Athur Fils, n.24 ATP.