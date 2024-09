L'ITF ha comunicato date e orari dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della Coppa Davis. L'Italia campione in carica sarà impegnata il 21 novembre alle 17 contro l'Argentina, con la possibile semifinale in programma sabato 23. La Final 8 è in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW