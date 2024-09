Alcaraz senza difficoltà, avanti anche Medvedev

Esordio convincente di Alcaraz che in due set liquida Mpetshi Perricard e raggiunge Griekspoor agli ottavi. Parte bene anche Medvedev, alla 40esima vittoria stagionale. L'ATP 500 di Pechino è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il China Open inizia con il piede giusto per Carlos Alcaraz. Semifinalista un anno fa a Pechino, lo spagnolo ha battuto all'esordio il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 6-4 in un'ora e 21 minuti di gioco. Una partita sempre in discesa per Alcaraz che ha inidirizzato l'incontro con il break in apertura in entrambi i parziali, poi amministrati nel migliore dei modi nei propri turni di battuta. Un avvio convincente per il n. 3 al mondo che, in caso di finale a Pechino, scavalcherebbe Zverev al secondo posto nel ranking ATP. "È stata una partita molto combattuta - ha spiegato Alcaraz dopo l'incontro - Dovevo restare concentrato, sono molto contento della mia prestazione. Non è stato facile, ma mi sono comportato bene". Buona la prima anche per Daniil Medvedev che non ha avuto difficoltà contro Gael Monfils: 6-3, 6-4 lo score in favore del russo che ha centrato la quarantesima vittoria stagionale.