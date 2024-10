Jannik Sinner in campo contro la rivelazione cinese Yunchaokete Bu per un posto in finale al torneo ATP 500 di Pechino. Si tratta di un confronto inedito tra i due tennisti. Chi vince affronterà Alcaraz in finale. Il match in diretta alle 13 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

BOLELLI E VAVASSORI IN FINALE DI DOPPIO