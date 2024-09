Musetti-Bu per i quarti, LIVE domenica su Sky

Domenica con i riflettori puntati su Lorenzo Musetti: l'azzurro sarà impegnato nel 2° turno dell'ATP 500 di Pechino contro il cinese Bu e giocherà anche i quarti in doppio con Cobolli. Giornata dedicata ai quarti di finale, invece, nel torneo di Tokyo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti torna in campo domenica all'ATP 500 di Pechino . Dopo la vittoria in tre set contro Zizou Bergs, l'azzurro affronterà negli ottavi di finale il cinese Bu Yunchaokete, n. 96 della classifica mondiale e in tabellone grazie a una wild card. Sarà una sfida inedita per Musetti che giocherà anche il quarto di finale del torneo di doppio in coppia con Flavio Cobolli, contro Koolhof e Mektic. Sul cemento cinese sarà impegnato anche Carlos Alcaraz che, dopo l'esordio agevole contro Mpetshi Perricard, sfiderà Tallon Griekspoor. A Tokyo , invece, sarà una domenica dedicata ai quarti di finale, senza italiani ancora in corsa dopo il ritiro per infortunio di Berrettini.

