Il tabellone di Shanghai: nove azzurri al via

Sinner guida la pattuglia azzurra a Shanghai: nove italiani al via (c'è anche Berrettini) con quattro teste di serie. Il n. 1 al mondo debutterà con Daniel o un qualificato, nella parte alta del tabellone ci sono Medvedev e Alcaraz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 ottobre

Inizierà contro Taro Daniel o un qualificato il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 ottobre. Un sorteggio ricco di insidie per il n. 1 al mondo che sul suo cammino potrebbe incrociare Shelton agli ottavi, Medvedev ai quarti e, soprattutto, Alcaraz in semifinale. L'altoatesino guida la folta pattuglia azzurra con nove italiani al via, di cui quattro teste di serie. Oltre a Sinner, entreranno in gioco al secondo turno anche Musetti, Cobolli e Arnaldi. Tra gli altri incontri, riflettori puntati sul derby italiano tra Fabio Fognini e Luciano Darderi. Sonego aspetta un qualificato, mentre Nardi debutterà con Muller. Attesa anche per Matteo Berrettini: ritiratosi da Tokyo per un problema agli addominali, il romano è in tabellone a Shanghai e dovrebbe affrontare l'australiano Chris O'Connell. Il Masters 1000 cinese, inoltre, segnerà il ritorno in campo di Djokovic dopo gli US Open. Testa di serie n. 4 del torneo e inserito nella parte bassa del tabellone, il serbo esordirà contro Michelsen o Bu.