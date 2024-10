Sinner conquista la sua settima finale stagionale battendo Bu a Pechino: "Non sapevo cosa aspettarmi", afferma il numero 1 a fine partita, "Ho giocato un buon tennis nel primo set, per poi perdere un po' di intensità nel secondo", analizza, "Mentalmente sono rimasto in partita". Mercoledì affronterà in finale Alcaraz: "Sarà dura perché ci conosciamo bene, spero sia un bel match per entrambi, ma ovviamente spero di poterlo vincere"

SINNER-BU, GLI HIGHLIGHTS