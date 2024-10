Sinner: "Notti insonni ma io nulla di sbagliato"

Il numero 1 del mondo ha parlato in conferenza stampa dopo il successo nei quarti a Pechino su Lehecka: “Situazione difficile e ho avuto notti insonni ma mi ripeto sempre che io non ho fatto nulla di sbagliato”. Su X il commento di Martina Navratilova: "Questa è follia, la Wada è un disastro. E i nuotatori cinesi…”

“Chiaramente questa è una situazione difficile, ho avuto delle notti insonni in questo periodo e ora non sarà semplice ma mi ripeto sempre che io non ho fatto nulla di sbagliato”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria su Jiri Lehecka, ai quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino. Il numero uno del ranking è tornato a parlare del ricorso presentato dalla Wada sul caso Clostebol. “Per noi tutti è un momento duro, siamo dispiaciuti di essere di nuovo in questa situazione. Mi ricorda che queste cose possono succedere sempre. Il mio modo di affrontare questa storia è stare con le persone vicine, che mi conoscono davvero. Ma tutto resta difficile”.