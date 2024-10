Djokovic su Sinner: "Il sistema non funziona bene"

Le parole di Novak Djokovic sul caso Sinner: "E' davvero dura per Jannik. È impressionante ciò che sta facendo durante tutto questo processo, sta giocando a un livello alto. Ci sono troppe incoerenze, troppi organi di governo coinvolti, e questo caso non aiuta affatto il nostro sport"

L'agenzia mondiale antidoping ha fatto ricorso al TAS chiedendo per Jannik Sinner uno stop che può andare da uno a due anni per il caso Clostebol. Una vicenda sulla quale è intervenuto anche Novak Djokovic: “Beh, penso che sia abbastanza ovvio che il sistema non sta funzionando bene. Quindi, credo che questo sia probabilmente qualcosa che anche le persone che non seguono il nostro sport si stanno rendendo conto. Ci sono troppe incoerenze, troppi organi di governo coinvolti, e questo caso non aiuta affatto il nostro sport. Penso che abbia vinto i tre appelli che ha avuto finora e… deve essere molto dura per lui, la sua squadra e la sua famiglia".