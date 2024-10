Bertolucci: "Pericoli unica per stile in campo"

"Quando ho conosciuto Lea Pericoli ero un bambino in fasce". Inizia così il commosso ricordo di Paolo Bertolucci per la signora del tennis italiano, scomparsa a 89 anni. Suo papà Gino, maestro di tennis, aveva aiutato Pericoli nei primi anni della sua carriera: "Mio padre la faceva giocare di nascosto con i clienti per darle una mano - ricorda Paolo - È stata una grandissima perché ha creato un modo unico di stare in campo. Una donna elegante e simpatica, una grande campionessa"

ADDIO A LEA PERICOLI: AVEVA 89 ANNI