Medvedev, esordio ok. Avanti Tsitsipas e Shelton

Medvedev non brilla, ma batte Seyboth Wild con un doppio 7-5 e raggiunge Arnaldi al 3° turno. Esordio positivo anche per Tsitsipas e Shelton. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre

Inizia con un doppio 7-5 in cammino di Daniil Medvedev al Masters 1000 di Shanghai. Semifinalista a Pechino, il russo ha battuto in due set il brasiliano Thiago Seyboth Wild, "vendicando" la clamorosa sconfitta dello scorso anno al Roland Garros. Il n. 5 al mondo non ha brillato, ma è stato bravo anche ad approfittare delle difficoltà dell'avversario che ha commesso 40 gratuiti. Buona la prima anche per Stefanos Tsitsipas che ha sconfitto Kei Nishikori (in tabellone grazie a una wild card) e ha centrato la 200esima vittoria in carriera su cemento.