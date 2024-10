Sinner-Daniel sabato mattina LIVE su Sky Sport

Dopo aver usufruito di un giorno extra di riposo, Jannik Sinner debutterà sabato mattina (2° match dalle 6.30) al Masters 1000 di Shanghai contro il giapponese Taro Daniel, n. 93 della classifica mondiale. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner si prepara al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Reduce dalla finale a Pechino con Alcaraz e dopo aver usufruito di un giorno extra di riposo, il n. 1 al mondo esordirà sabato contro il giapponese Taro Daniel, n. 93 del ranking ATP. Sarà il secondo confronto in carriera tra l'azzurro e il nipponico: il precedente risale agli Australian Open 2022, con Jannik che vinse in quattro set. Daniel è reduce dalla vittoria in rimonta contro il russo Gerasimov, prima vittoria in carriera per lui sul cemento di Shanghai. Sinner, invece, vuole migliorare gli ottavi di finale dello scorso anno, allora battuto da Shelton.