Paolini/Errani e non solo: domenica azzurra su Sky

Come quasi sempre in questo 2024, l'Italia si gioca un titolo alla domenica: Paolini ed Errani sono infatti in finale nel torneo WTA 1000 di Pechino. Si gioca anche a Shanghai, con il 3° turno tra Sinner ed Etcheverry e Arnaldi-Medvedev, ma anche i recuperi di Berrettini-Rune, Musetti-Goffin e Cobolli-Wawrinka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Italia in finale , ancora una volta in questo magico 2024 . Tocca a Sara Errani e Jasmine Paolini tenere viva la serie con l'ultimo atto del torneo WTA 1000 di Pechino . Le azzurre, campionesse olimpiche in carica e già sicure del pass per le Finals di Riad, si giocano il terzo titolo WTA stagionale in doppio contro Chan/Kudermetova. Ma si gioca anche a Shanghai , dove per il 3° turno torna subito in campo Jannik Sinner contro l'argentino Martin Etcheverry , n°37 del ranking. L'azzurro ha vinto l'unico precedente. Ma non solo, perché Matteo Arnaldi affronta il n°5 del seeding, il russo Daniil Medvedev , che si è imposto nei tre incroci. Si giocano anche i recuperi di Berrettini-Rune, Musetti-Goffin e Cobolli-Wawrinka non disputati sabato per maltempo.

ATP Shanghai, il programma di domenica

