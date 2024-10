Zverev agli ottavi. Follia Tiafoe: insulta arbitro

Sascha Zverev agli ottavi a Shanghai dopo una battaglia di tre ore con Griekspoor. Avanti anche Tsitsipas, Fritz, Rune e Dimitrov. Tiafoe impazzisce e insulta il giudice di sedia al termine del match perso con Safiullin: ora rischia una lunga squalifica. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev sopravvive a una battaglia di tre ore con Tallon Griekspoor e si qualifica per gli ottavi del Masters di Shanghai. 7-6, 2-6, 7-6 i parziali per il tedesco, n°2 del seeding. Nessun problema anche per gli altri big. Il compito più semplice è toccato a Taylor Fritz che in un'ora e 16 minuti ha battuto il giapponese Yosuke Watanuki, n. 336 al mondo, con lo score di 6-3, 6-4. Vittorie in due set anche per Tsitsipas e Dimitrov, rispettivamente contro Muller e Popyrin.