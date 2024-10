Giovedì il quarto Sinner-Medvedev LIVE su Sky

Giovedì 10 ottobre andrà in scena il 14° atto dell'eterna sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev: in palio un posto in semifinale al Masters 1000 di Shanghai. Il russo guida 7-6 nei precedenti, ma l'azzurro è imbattuto sul cemento da un anno contro il rivale. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ancora loro, sempre loro: Jannik Sinner e Daniil Medvedev. In palio giovedì 10 ottobre ci sarà un posto in semifinale al Masters 1000 di Shanghai. Il n°1 del mondo affronta il russo, n°5 del seeding, per la 14^ volta in carriera, la quinta in stagione. La più memorabile resta ovviamente la finale vinta in rimonta a gennaio a Melbourne, che è valso il primo Slam in carriera per l'azzurro. Medvedev guida 7-6 nei precedenti, ma Sinner ha vinto sei degli ultimi sette incroci, perdendo solo sull'erba di Wimbledon. Jannik va a caccia della vittoria n°63 in stagione e dell'ennesima semifinale: quello di giovedì è infatti il 14° quarto su 14 tornei disputati in questo fantastico 2024.