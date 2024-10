Clamoroso Machac: elimina Alcaraz, è in semifinale

Clamoroso a Shanghai, dove Carlos Alcaraz viene eliminato nei quarti di finale: il ceco Tomas Machac, 30^ testa di serie del seeding, si impone 7-6, 7-5 in due ore di gioco. Sarà lui a sfidare Jannik Sinner sabato in semifinale. Guarda gli highlights. Il match è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-MEDVEDEV, HIGHLIGHTS