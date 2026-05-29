Roland Garros, i risultati di oggi: Rublev e Swiatek agli ottavi

roland garros

Andrey Rublev non sbaglia e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros: il russo ha superato in tre set il portoghese Nuno Borges. Tra le donne avanza la quattro volte campionessa a Parigi, Iga Swiatek

ROLAND GARROS, RISULTATI LIVE

Andrey Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie n.11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne la terza testa di serie Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. 

I principali risultati del 3° turno

UOMINI

  • Fonseca (Bra) vs Djokovic (Srb)
  • Halys (Fra) vs Zverev (Ger)
  • Rublev vs Borges (Por) 7-5, 7-6, 7-6
  • Ruud (Nor) vs Paul (Usa)
  • Michelsen (Usa) vs Jodar (Esp)
  • De Minaur (Aus) vs Mensik (Cze)

DONNE

  • Swiatek (Pol) vs Linette (Pol) 6-4, 6-4 
  • Andreeva vs Bouzkova (Cze)

