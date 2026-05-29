Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

roland garros

In un venerdì senza azzurri in campo l'attesa è tutta per la sfida generazionale (20 anni di differenza) tra Novak Djokovic e Joao Fonseca. Zverev impegnato in sessione serale, attesa anche per Ruud-Paul. Nel femminile derby polacco per Swiatek con Linette

Inizia il terzo turno al Roland Garros. In un venerdì senza italiani in campo, l'attesa è tutta per il big match sul Philippe Chatrier tra Novak Djokovic e Joao Fonseca. Uno scontro generazionale tra il serbo e il brasiliano, separati da 20 anni di differenza. Per Fonseca sarà un test ulteriore nel suo percorso di crescita dopo le sfide negli States con Alcaraz e Sinner. Sempre sullo Chatrier sarà impegnato in sessione serale il n. 2 al mondo Sascha Zverev contro il francese Halys. Nel torneo femminile sarà derby polacco per Iga Swiatek che affronterà la connazionale Magda Linette. In programma anche Andreeva-Bouzkova e Svitolina-Korpatsch.

Roland Garros, il programma di venerdì dei singolari

CAMPO PHILIPPE-CHATRIER

  • ore 12 - Linette (Pol) vs Swiatek (Pol)
  • a seguire - Andreeva vs Bouzkova (Cze)
  • non prima delle 15.30 - Fonseca (Bra) vs Djokovic (Srb)
  • non prima delle 20.15 - Halys (Fra) vs Zverev (Ger)

CAMPO SUZANNE-LENGLEN

  • ore 11 - Borges (Por) vs Rublev
  • non prima delle 13 - Teichmann (Sui) vs Muchova (Cze)
  • a seguire - Svitolina (Ukr) vs Korpatsch (Ger)
  • a seguire - Ruud (Nor) vs Paul (Usa)

CAMPO SIMONNE-MATHIEU

  • ore 11 - Kostyuk (Ukr) vs Golubic (Sui)
  • a seguire - Michelsen (Usa) vs Jodar (Esp)
  • a seguire - De Minaur (Aus) vs Mensik (Cze)
  • a seguire - Stearns (Usa) vs Bencic (Sui)

CAMPO 14

  • ore 11 - Tirante (Arg) vs Carreno Busta (Esp)
  • a seguire - Sierra (Arg) vs Cirstea (Rou)
  • a seguire - Khachanov vs De Jong (Ned)

CAMPO 7

  • ore 11 - Wang (Chn) vs Starodubtseva (Ukr)

 

