Roland Garros, il programma di oggi: partite e orariroland garros
Inizia il terzo turno al Roland Garros. In un venerdì senza italiani in campo, l'attesa è tutta per il big match sul Philippe Chatrier tra Novak Djokovic e Joao Fonseca. Uno scontro generazionale tra il serbo e il brasiliano, separati da 20 anni di differenza. Per Fonseca sarà un test ulteriore nel suo percorso di crescita dopo le sfide negli States con Alcaraz e Sinner. Sempre sullo Chatrier sarà impegnato in sessione serale il n. 2 al mondo Sascha Zverev contro il francese Halys. Nel torneo femminile sarà derby polacco per Iga Swiatek che affronterà la connazionale Magda Linette. In programma anche Andreeva-Bouzkova e Svitolina-Korpatsch.
Roland Garros, il programma di venerdì dei singolari
CAMPO PHILIPPE-CHATRIER
- ore 12 - Linette (Pol) vs Swiatek (Pol)
- a seguire - Andreeva vs Bouzkova (Cze)
- non prima delle 15.30 - Fonseca (Bra) vs Djokovic (Srb)
- non prima delle 20.15 - Halys (Fra) vs Zverev (Ger)
CAMPO SUZANNE-LENGLEN
- ore 11 - Borges (Por) vs Rublev
- non prima delle 13 - Teichmann (Sui) vs Muchova (Cze)
- a seguire - Svitolina (Ukr) vs Korpatsch (Ger)
- a seguire - Ruud (Nor) vs Paul (Usa)
CAMPO SIMONNE-MATHIEU
- ore 11 - Kostyuk (Ukr) vs Golubic (Sui)
- a seguire - Michelsen (Usa) vs Jodar (Esp)
- a seguire - De Minaur (Aus) vs Mensik (Cze)
- a seguire - Stearns (Usa) vs Bencic (Sui)
CAMPO 14
- ore 11 - Tirante (Arg) vs Carreno Busta (Esp)
- a seguire - Sierra (Arg) vs Cirstea (Rou)
- a seguire - Khachanov vs De Jong (Ned)
CAMPO 7
- ore 11 - Wang (Chn) vs Starodubtseva (Ukr)