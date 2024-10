Shanghai, le semifinali sabato LIVE su Sky Sport

Sabato 12 ottobre è il giorno delle semifinali al Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Apre le danze alle 10.30 il n°1 del mondo, Jannik Sinner, che parte favorito contro il ceco Tomas Machac, reduce dal sorprendente successo con Alcaraz. Alle 13 tocca a Djokovic-Fritz. Si gioca anche a Wuhan, per il 1000 WTA cinese. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato di grande tennis su Sky e NOW, con le semifinali dei due 1000 in corso. A Shanghai il Masters ATP decide i finalisti. Apre il programma Jannik Sinner, all'undicesima semifinale stagionale: il n°1 del mondo affronta il ceco Tomas Machac, 30^ testa di serie, battuto nettamente nell'unico precedente. Alle 13 tocca al quattro volte campione Novak Djokovic , che sfida lo statunitense Taylor Fritz (7 del seeding): il serbo ha vinto tutti e 9 i precedenti. Si gioca in Cina anche il penultimo anno del torneo di Wuhan : entrambe le semifinali su Sky Sport Tennis e NOW.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.