Il Six Kings Slam LIVE su Sky e NOW: la guida tv

Mercoledì scatterà a Riyad il Six Kings Slam, il torneo d'esibizione che vedrà in scena sei campioni del tennis tra cui Jannik Sinner. L'azzurro sarà il primo a scendere in campo contro Medvedev: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da domani, mercoledì 16 ottobre, andrà in scena alla Kingdom Arena di Riyad, in Arabia Saudita, il Six Kings Slam, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Il torneo d'esibizione con un montepremi di lusso (1,5 milioni di dollari per la partecipazione e 6 milioni di dollari al campione), vede la partecipazione delle più grandi star del tennis, i “Sei Re” Jannik Sinner , Novak Djokovic , Carlos Alcaraz , Daniil Medvedev , Holger Rune e Rafael Nadal , vincitore di 22 titoli Slam, in una delle sue ultime apparizioni prima del ritiro dall’attività agonistica.

Six Kings Slam, il programma dei match su Sky e NOW

Domani la prima giornata di sfide vede protagonisti, nei quarti di finale, Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, in diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle 18.30. A seguire, non prima delle 20, il secondo quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Holger Rune, sempre su Sky Sport Uno e NOW. Giovedì 17 ottobre è il giorno delle semifinali. Dalle 18.30 su Sky Sport Uno e NOW Novak Djokovic affronta il vincente del quarto tra Sinner e Medvedev. A seguire, non prima delle 20, la seconda semifinale tra Rafael Nadal e il vincente di Alcaraz-Rune. Sabato 19 ottobre le finali: alle 18.30 la finale per il 3° e 4° posto, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW. A seguire, non prima delle 20, la finale per il 1° e 2° posto, sempre su Sky Sport Tennis e NOW.