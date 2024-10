Da Almaty a Ningbo, il programma di oggi su Sky

Prosegue la grande settimana di tennis con ben 5 tornei in contemporanea. In campo a Ningbo, in Cina, Sara Errani che affronta la britannica Boulter. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata dei tre tornei ATP 250 in corso questa settimana ( Almaty, Anversa e Stoccolma). In campo anche a Ningbo (Cina) e Osaka (Giappone) per il circuito WTA. Nel 500 cinese esordio per Sara Errani, che si troverà di fronte la britannica Boulter.

