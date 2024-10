Berrettini vince il derby: Darderi ko in 2 set

Matteo Berrettini fa suo il derby tricolore contro Luciano Darderi e si qualifica per il 2° turno del torneo ATP di Stoccolma: l'ex finalista di Wimbledon si impone 6-4, 6-3. Ora il romano attende lo svizzero Dominic Stricker. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vince e convince Matteo Berrettini al debutto a Stoccolma. Il n.42 del mondo fa suo il derby tricolore contro Luciano Darderi, n.44 del ranking ed ottavo favorito del seeding, battuto 6-4, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Nel primo confronto diretto, c'è stata partita solo fino a metà del primo set, quando Matteo ha recuperato un break di svantaggio per poi chiudere 6-4. Subito avanti anche nel secondo parziale Berrettini, che non si è fatto distrarre nemmeno quando sul 4-1 (15-15) è saltata la rete a causa di un servizio di Darderi. Dopo un'interruzione di una quindicina di minuti, l'ex finalista di Wimbledon (11 ace, 69% di prime in campo e appena 4 punti persi con la prima) chiude 6-3 e prosegue la sua corsa per essere testa di di serie al prossimo Australian Open (12-26 gennaio). Per Darderi, invece, 7^ sconfitta consecutiva. Al 2° turno affronterà lo svizzero Dominic Stricker, in tabellone con il ranking protetto dopo essere scivolato al 317° posto della classifica ATP.