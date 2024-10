Fognini subito ko: Virtanen vince in due set

Stop al primo turno per Fognini, battuto in due set dal finlandese Otto Virtanen, n. 116 al mondo. Fabio paga 24 errori gratuiti contro un avversario che ha vinto l'81% di punti con la prima in campo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Fabio Fognini saluta l'ATP 250 di Almaty. Alla prima partecipazione in carriera al torneo kazako, il tennista ligure ha perso all'esordio contro il finlandese Otto Virtanen, n. 116 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3, 7-6(4) in un'ora e 25 minuti di gioco. Pesano gli errori di Fognini (24 gratuiti) contro un giocatore più continuo, bravo a piazzare 30 vincenti nonostante i 39 errori non forzati. Nel primo set l'azzurro paga il break nel sesto gioco dopo aver recuperato alla partenza ad handicap (2-0 in apertura in favore di Virtnanen), mentre nel secondo parziale il finlandese risolve l'incontro al tiebreak con lo score di 7-4. Per Fognini è la sesta sconfitta nelle ultime sette partite giocate nel circuito maggiore. Il ligure tornerà adesso in Europa per gli ultimi appuntamenti della stagione. Fabio, infatti, dovrebbe disputare le qualificazioni all'ATP 500 di Basilea.