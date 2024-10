Sinner e Alcaraz si sfideranno domani, sabato 19 ottobre, non prima delle ore 20, alla Kingdom Arena di Riyad (Arabia Saudita) per il titolo di re al Six Kings Slam (gara in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Come si sono preparati al grande appuntamento? Scatenandosi in giochi da luna park e ballando alcune danze locali. Con loro anche Djokovic e Nadal, pronti a sfidarsi per il 3° posto. Guarda il video

SINNER-ALCARAZ, DOVE VEDERE LA FINALE SU SKY