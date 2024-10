Diego Forlan farà il suo debutto a livello Atp giocando il torneo Challenger di Montevideo in doppio con l'argentino Federico Coria, n°101 del ranking. Nuova vita dunque per l'ex attaccante di Atletico, Villarreal e Inter, terzo marcatore di sempre della Nazionale uruguaiana, oggi 45enne

Dalla semifinale del Mondiale di calcio all'esordio nel circuito Atp. Diego Forlan, ex attaccante tra le altre di Villarreal, Atletico Madrid, Inter e Manchester United, farà il suo debutto a 45 anni nel tennis professionstico all'Uruguay Open, torneo Challenger 100, in programma dall'11 al 17 novembre al Carrasco Lawn Tennis Club di Montevideo. Il terzo marcatore più prolifico di sempre della nazionale uruguayana di calcio giocherà infatti il torneo di doppio insieme a Federico Coria, numero 101 del mondo. Dopo aver già esordito a livello ITF a Lima, il due volte 'pichici' della Liga e vincitore della Copa America con l'albiceleste nel 2011, alza l'asticella. Come riporta la pagina Instagram del torneo, l'ex attaccante gioca con la mano sinistra, mentre calciava con il destro. Si giocherà sulla terra rossa, già calcata in 19 anni di storia da campioni (della racchetta) come Nalbandian, Ferrer e Del Potro.