Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti dell'Atp 500 di Vienna, ma senza scendere in campo. L'azzurro avrebbe dovuto affrontare Gael Monfils nell'ottavo di finale in programma giovedì, tuttavia il tennista francese ha annunciato il forfait per un malessere non meglio specificato. Musetti avanza così per walkover e tornerà in campo venerdì quando affronterà Sascha Zverev o Marcos Giron. Per Lorenzo, reduce dalla netta vittoria nel derby azzurro con Lorenzo Sonego, sarà l'ottavo quarto di finale stagionale e il primo in carriera sul cemento di Vienna.