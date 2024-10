Berrettini saluta Roig: collaborazione interrotta

Francisco Roig non è più il coach di Matteo Berrettini. Il tennista romano, che aveva iniziato a lavorare con l'allenatore spagnolo a dicembre 2023, ha ufficializzato la separazione con un comunicato sui social. "Volevo comunicarvi che io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale - ha scritto Berrettini - Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest'anno, l'impegno e i risultati ottenuti. È stata un'esperienza professionale che mi ha fatto crescere moltissimo, sia in campo che fuori. Gli auguro il meglio per il futuro e gli faccio un grosso in bocca al lupo". Dopo meno di un anno, dunque, si interrompe il rapporto di collaborazione tra Berrettini e il coach spagnolo, scelto meno di un anno fa dall'azzurro dopo la separazione con Vincenzo Santopadre. Roig ha seguito Berrettini in presenza in parte della stagione, mentre nel resto dei tornei - come accaduto anche Vienna - nel box del romano c'era Alessandro Bega, spesso affiancato da Umberto Rianna.