Mpetshi Perricard vince a Basilea: Shelton ko

Giovanni Mpetshi Perricard corona una settimana da sogno vincendo l’ATP 500 di Basilea. Il classe 2003 francese ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 7-6 in un’ora e 25 minuti di gioco. Come nei precedenti match, Mpetshi Perricard si è affidato al suo incredibile servizio, con il quale ha messo a segno 22 ace e ha portato a casa l’85% di punti con la prima. Il francese, inoltre, non ha mai subito break in tutto il torneo e in finale non ha concesso palle break a Shelton. Decisiva è stata la volee clamorosamente sbagliata dallo statunitense sul 4-4 nel tiebreak del secondo set. Un errore che ha poi permesso al francese di chiudere la partita con due servizi vincenti di fila. Mpetshi Perricard è il tennista con la classifica più bassa a vincere a Basilea, ritoccando il record di Hrebec nel 1975. Per il francese questo è il secondo titolo in carriera e nel 2024 dopo quello vinto a Lione contro Etcheverry. Da domani, inoltre, il classe 2003 transalpino si porterà alle soglie della top 30, ritoccando il proprio best ranking alla posizione numero 31 della classifica ATP.