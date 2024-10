Problema alla spalla, Cobolli si ritira da Bercy

Flavio Cobolli si ritira dal Masters di Parigi Bercy, ultimo 1000 della stagione. Il romano, che avrebbe dovuto esordire martedì al 1° turno contro l'idolo di casa Richard Gasquet, non ha ancora recuperato dal problema alla spalla. Al suo posto in tabellone entrerà un lucky loser. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre

Niente Parigi Bercy per Flavio Cobolli. Il romano, attualmente n°31 del ranking mondiale, si è infatti cancellato dall'ultimo Masters 1000 della stagione a poche ore dal debutto, previsto per martedì sul Centrale contro Richard Gasquet. Cobolli non ha ancora pienamente recuperato dal problema alla spalla accusato a Vienna giovedì scorso, che l'ha costretto al ritiro nel secondo set dell'ottavo di finale contro Alex De Minaur. Flavio effettuerà nelle prossime ore maggiori accertamenti, anche per capire i tempi di recupero in vista dell'eventuale partecipazione alla Coppa Davis. Al posto di Cobolli entrerà in tabellone un lucky loser.