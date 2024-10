Le parole di Musetti alla vigilia dell'esordio a Bercy con Struff: "Non sarà un esordio semplice, ma guardando il tabellone non ci sono match facili. Non mi accontento di quanto fatto la scorsa settimana a Vienna, voglio trovare nuovi stimoli e motivazioni per portare il mio tennis a un livello superiore su questa superficie". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre