Ljubicic: "Sinner, obiettivo Finals e Davis"

Ivan Ljubicic da Parigi commenta il forfait di Sinner e il finale di stagione dell'azzurro: "Jannik gioca solo se è al 100% e se può vincere, i suoi obiettivi sono le Finals e la Davis. Inutile rallentare il recupero, la decisione è logica". E su Torino: "Djokovic è alle Maldive, sarà in campo al 50%. I posti rimanenti sono tutti in gioco". Guarda l'analisi completa nel video. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre

"Djokovic alle Finals? Penso ci siano il 50% di possibilità"

"Djokovic al momento è in vacanza alle Maldive, penso che ci siano il 50% delle possibilità che vada a Torino. Dipende da lui, se vuole giocare o meno. Se non andrà a Torino, allora i vari Dimitrov, Rublev e De Minaur possono entrare. Ci sono differenze minime. Tsitsipas lo vedo più lontano, soprattutto per il suo livello di tennis. Ma c'è ancora tutto da giocare. Peccato per gli italiani, è il primo Masters 1000 in cui non ci sono state vittorie azzurre. Ma in questa stagione è andata bene, è solo un episodio"