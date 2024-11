Finals al via: oggi Paolini-Rybakina LIVE su Sky

Si alza oggi il sipario sulle Wta Finals di Riyad. Subito in campo Jasmine Paolini, impegnata contro la kazaka Rybakina nel remake dei quarti del Roland Garros. Il match, secondo dalle 16, sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Iniziano le Wta Finals di Riyad, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 9 novembre. Un appuntamento storico per l'Italia, rappresentata sia in singolare che in doppio da Jasmine Paolini. La toscana, n. 4 al mondo, debutterà oggi in singolo (2° match dalle 16 italiane) contro Elena Rybakina, n. 5 della classifica mondiale. Sarà la terza sfida stagionale tra l'azzurra e la kazaka, il remake del quarto di finale del Roland Garros vinto da Jasmine. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana arriva dopo i quarti di finale a Wuhan e un breve periodo di pausa per un piccolo fastidio - già risolto - al piede sinistro. Sarà il primo match dopo due mesi d'assenza, invece, per Rybakina che non ha più giocato dopo gli US Open. La nativa di Mosca, che ieri ha annunciato l'inizio della collaborazione con Goran Ivanisevic a partire dal 2025, ha ammesso di aver avuto nuovi problemi alla schiena, ma anche di aver sofferto di insonnia e allergie.