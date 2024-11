Buona la prima per Sabalenka che inizia il round robin battendo Zheng per la quarta volta in stagione: finisce 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. Un successo senza grandi difficoltà per la n. 1 al mondo, brava a indirizzare entrambi i parziali con un break nella fase centrale. "Vincere un torneo come questo è uno dei miei sogni e spero un giorno di poterlo realizzare" ha ammesso la bielorussa dopo il match

